المصرية نوران جوهر تفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش (فيديو)

توجت المصنفة الأولى عالميا المصرية نوران جوهر ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش بعد الفوز على مواطنتها نور الشربيني في نهائي البطولة بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.

وتقدمت نور الشربيني المصنفة رقم 2 عالميا في المباراة بعد الفوز بالشوط الأول بنتيجة 11-9، ثم عادلت نوران جوهر النتيجة بعد الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 12-10، قبل أن تتقدم الشربيني مرة أخرى وتفوز بالشوط الثالث بنتيجة 11-7.

وعادلت نوران جوهر النتيجة بعد الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 13-11، لتصبح النتيجة التعادل 2-2 في الأشواط، قبل أن تفوز بالشوط الخامس والمباراة بنتيجة 11-4، في مباراة استغرقت 79 دقيقة.

وكانت هذه المواجهة هي المواجهة رقم 40 بين نوران جوهر ونور الشربيني، حيث فازت الشربيني بـ25 مباراة من قبل، بينما فازت نوران جوهر بـ15 مباراة. كانت أخرها نهائي اليوم.

ويعد هذا اللقب هو الثالث لنوران جوهر في مشاركاتها في بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، كما أنه اللقب الثاني تواليا.