مبابي يقود منتخب بلاده للفوز بالمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية على حساب ألمانيا (فيديو)

سجل كيليان مبابي هدفا ولعب تمريرة حاسمة استغلها مايكل أوليسيه ليقودا فرنسا للفوز على ألمانيا بثنائة في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم الأحد.

وافتتح لاعب ريال مدريد التسجيل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وظن دينيز أونداف أنه أدرك التعادل في الشوط الثاني من تسديدة قوية وسط احتجاجات من لاعبي فرنسا الذين طالبوا باحتساب مخالفة إثر تدخل نيكلاس فولكروج على أدريان رابيو، وبعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد قرر الحكم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة الـ84 سجل أوليسيه الهدف الثاني من مسافة قريبة مستغلا عرضية مبابي الذي انطلق من منتصف الملعب بعدما استفاد من خطأ دفاع ألمانيا في التعامل مع تمريرة طويلة.