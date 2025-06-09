ألونسو يقود تدريبات ريال مدريد لأول مرة (فيديو)

أشرف الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم الجديد، الإثنين، على الحصة التدريبية الأولى منذ تعيينه في المنصب خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي مايو الماضي، بحسب موقع النادي على منصة «إكس».

وشهدت الحصة التدريبية الأولى أجواءً مفعمة بالحماس والطاقة، حيث قاد النجم السابق أول جلسة تدريبية له في المدينة الرياضية “فالديبيباس”، في بداية مرحلة جديدة للفريق الملكي.

وافتتح النادي الملكي تدريباته استعدادًا للمشاركة في كأس العالم، التي يستهلها بمواجهة الهلال، 18 يونيو/حزيران الجاري، على ملعب هارد روك في ميامي، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وغاب عن انطلاقة تحضيرات “الميرنجي” عدد كبير من النجوم، بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينجهام، إلى جانب لاعبي إسبانيا الذين خسروا نهائي دوري الأمم الأوروبية، الأحد، أمام البرتغال في ميونيخ.

في ظل هذه الظروف، يواجه ألونسو تحديات كبيرة تتطلب منه تكثيف الجهود لضمان جاهزية الفريق قبل انطلاق البطولة، مع التركيز على تعويض الغيابات وتقديم أداء قوي يليق بتاريخ النادي.

يتطلع عشاق الفريق الملكي إلى رؤية أداء مميز من قبل اللاعبين والجهاز الفني الجديد في هذه البطولة، آملين في تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز مكانة ريال مدريد في الساحة العالمية.