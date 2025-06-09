إشادة واسعة بتألق حمدي فتحي أمام باتشوكا (فيديو)

في أول ظهور له مع فريقه الأهلي المصري، بعد عودته من تجربة احتراف قصيرة بنادي الوكرة القطري، استطاع النجم حمدي فتحي لفت الأنظار إليه، خصوصا بعد التمريرة الرائعة والحاسمة (أسيست) التي أحرز منها زميله محمود تريزيجيه هدف التعادل للأهلي.

جاء ذلك خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق المصري مع باتشوكا المكسيكي، ضمن استعدادات الناديين لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق بالولايات المتحدة، يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، ويستهلها الأهلي بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المجموعة الأولى.

ورغم خسارة الأهلي لمباراته الودية أمام باتشوكا، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني جوزيه ريبرو، خرج راضيا عن أداء الفريق، خصوصا وأن الفريق خسر بضربات الترجيح 5 – 3، التي يلعب الحظ فيها دور كبير، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف مثله.

وقد اطمأن ريبرو في هذه المباراة كل لاعبيه الذين ينوي الدفع بهم في البطولة، وبشكل خاص الصفقات الجديدة، وتحديدا حمدي فتحي الذي يشغل مركزا مهما بالفريق، سعى الأهلي لتدعيمه بلاعب متميز، وهو لاعب الوسط المدافع.

وكان ظهور حمدي فتحي في هذه المباراة باعثا على الاطمئنان، بالرغم من أنه لم يشارك في اللقاء بأكمله، إنما شارك في الشوط الثاني فقط.