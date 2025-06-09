استعدادا لمونديال الأندية.. العين الإماراتي يتعاقد مع الظهير الأرجنتيني زابالا

تعاقد نادي العين الإماراتي مع الظهير الأرجنتيني فاكوندو زابالا، قادما من نادي أوليمبيا أسونسيون البراغوياني، وذلك في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال النادي عبر حسابه على منصة إكس “تعاقد نادي العين رسميا مع الظهير الأرجنتيني فاكوندو زابالا قادما من نادي أولمبيا أسونسيون على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية”.

وأضاف النادي أن اللاعب سيصل خلال الساعات المقبلة للالتحاق ببعثة الفريق.

وسجل زابالا (26 عاما) هدفا وحيدا، وقدَّم 4 تمريرات حاسمة في 27 مباراة مع ناديه السابق أولمبيا أسونسيون في المسابقات كلها.

ويشارك العين ضمن المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، وسيستهل مشواره في البطولة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي في 18 يونيو/حزيران، قبل اللعب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ثم الوداد المغربي.