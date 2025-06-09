البرتغال تتوج بطلة لدوري الأمم الأوروبية بعد هزيمة إسبانيا بركلات الترجيح (فيديو)

فازت البرتغال بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما تفوقت على إسبانيا بركلات الترجيح خمسة لثلاثة بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وجردت البرتغال، التي فازت باللقب في نسخته الأولى، إسبانيا من لقبها.

ومنح مارتن زوبيمندي التقدم لإسبانيا في الدقيقة 21، لكن نونو منديز أدرك التعادل بعدها بخمس دقائق.

واستعاد ميكل أويارزابال التقدم لإسبانيا قبل نهاية الشوط الأول بقليل لكن القائد كريستيانو رونالدو أدرك التعادل في الدقيقة 61.

وأهدر ألفارو موراتا ركلة الترجيح الرابعة لإسبانيا، قبل أن يسجل روبن نيفيز الركلة الحاسمة وينتزع الفوز لبلاده.