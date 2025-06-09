رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي

أكد كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالي وقائد فريق النصر، أنه باق مع النادي السعودي، بعد انتهاء عقده في 30 يونيو/حزيران الجاري

جاء الإعلان ليضع حدا لشائعات حول مسيرته الكروية بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وقال رونالدو للصحفيين بعد المباراة النهائية التي أقيمت في ميونيخ “لن يتغير أي شيء، سأستمر في اللعب للنصر”.

وانضم رونالدو (40 عاما) إلى النصر في عام 2023 قادما من مانشستر يونايتد. وقال رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات “لديَّ الكثير من الألقاب، لكن لا شيء أفضل من الفوز مع المنتخب الوطني”.

أرقام قياسية لرونالدو في دوري الأمم الأوروبية

وسجل رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 61 من المباراة، الذي دفعها إلى ركلات الترجيح، ثم غادر الملعب في الدقيقة 88 بسبب إصابة في الفخذ.

وبتسجيله هذا الهدف، تخطى رونالدو الرقم السابق لروي شيبولينا الذي سجل وهو في عمر 39 عاما و246 يوما أمام بلغاريا في 23 سبتمبر/أيلول 2022.

كما تخطى رقم بنزيما بوصفه أكبر لاعب يسجل في نهائي دوري الأمم، وهو 33 عاما و295 يوما منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وكذلك رقم مودريتش الذي كان صاحب الرقم القياسي في مرحلة النهائيات بـ37 عاما و278 يوما عندما سجل أمام هولندا في 16 يونيو/حزيران 2023.

كما سجل هدف الفوز في نصف النهائي أمام ألمانيا (2-1) الأسبوع الماضي، ليصل مجموع أهدافه الدولية إلى 138 هدفا من 221 مباراة، وهو رقم قياسي عالمي.

وعلَّق مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز “رونالدو أدى دورا حاسما في الفوز باللقب، رغم الشكوك التي كانت تحيط بمدى قدرته على العطاء في هذه المرحلة من مسيرته”.