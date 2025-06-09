سقط من المدرج الرئيسي.. وفاة مشجع خلال نهائي دوري الأمم الأوروبي

توفي أحد المشجعين أثناء مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبي التي أقيمت مساء أمس الأحد في ميونيخ بألمانيا، وهي المباراة التي جمعت بين المنتخبين البرتغالي والإسباني، وانتهت بفوز المنتخب البرتغالي بركلات الترجيح 7-5.

وذكرت شبكة (إي إس بي إن) أن المشجع سقط من القسم الثاني من المدرج الرئيسي إلى منطقة المقاعد السفلية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال متحدث باسم اليويفا في بيان “كانت هناك حالة طوارئ طبية في ملعب ميونيخ، ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق الطبي، توفي الشخص للأسف في الساعة 00:06 بالتوقيت المحلي. نتقدم بخالص تعازينا لأحبائه في هذا الوقت العصيب”.

وقال نونو منديز مدافع المنتخب البرتغالي المتوَّج بالبطولة “أعزي عائلة المشجع الذي توفي. لقد ألقى هذا بظلاله على فوزنا اليوم (أمس)”.