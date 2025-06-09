كيفو يقترب من تدريب الإنتر بعد رحيل إنزاغي

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع المدرب الروماني كريستيان كيفو، خلفا للمدرب الإيطالي سيمون إنزاغي الذي تولى تدريب الهلال السعودي، بعدما قرر الإنتر التنازل عن خدماته.

وجاء تخلي الإنتر عن إنزاغي بعد إخفاقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وتلقيه هزيمة ثقيلة وغير مسبوقة أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة.

ووجهت إدارة نادي بارما الإيطالي الشكر للمدرب كيفو، متمنية له بالتوفيق في مسيرته المهنية مستقبلا.

وكان بارما قد عين كيفو في فبراير/شباط الماضي، وقاد الفريق في 13 مباراة، فاز في 3 وخسر مثلهم وتعادل في 7، وعندما تولى المهمة كان الفريق يحتل وقتها المركز الثامن عشر من أصل 20 فريقا، واستطاع أن يقود الفريق لتفادي الهبوط وإنهاء الموسم في المركز السادس عشر.

ويعد كريستيان كيفو(44 عاما)، من أشهر المدافعين المحترفين بالدوري الإيطالي، إذ لعب لإنتر ميلان من عام 2007 إلى 2014، وانضم إليه قادما من روما، في صفقة بلغت 16 مليون يورو.

وخاض كيفو مع الفريق 200 مباراة، خلال 7 مواسم، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والدولية والعالمية، كان أهمها الفوز بدوري الأبطال الأوروبي 2009 / 2010، وكأس العالم للأندية 2011.