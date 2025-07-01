المنتخب الأوكراني للأيتام يفوز بكأس العالم لأطفال دور الرعاية (فيديو)

تُوج منتخب أوكرانيا للأطفال الأيتام ببطولة كأس العالم لدور الأيتام والبيوت الحاضنة لكرة القدم، التي اختُتمت اليوم بالعاصمة البولندية وارسو، وهي البطولة التي تنظمها مؤسسة “الأمل في مونديال”، حيث تغلَّب الفريق الأوكراني في المباراة النهائية على نظيره السلوفاكي بضربات الترجيح 5-4.

وهذه البطولة هي العاشرة التي تنظمها مؤسسة “الأمل في مونديال”، التي تقول إن فرصة ارتداء قميصهم الوطني واللعب في الملعب يمنح الأطفال المتلقين للرعاية “شعورا بتقدير الذات والكرامة” بالإضافة إلى “الفرصة للحصول على بداية أفضل في الحياة البالغة”.

وقالت كارين نكوي، رئيسة مؤسسة الأطفال التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن المسابقة كانت “شيئا خاصا للغاية”.

وقال المنظمون إن أكثر من 11 ألف لاعب من 45 دولة شاركوا في بطولات الأمل لكأس العالم، وحصلوا على دعم المنتخب الوطني البولندي.