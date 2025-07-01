كأس العالم للأندية.. فلومينينسي ثاني الفرق البرازيلية في ربع النهائي بالفوز على الإنتر

أصبح فلومينينسي ثاني الفرق البرازيلية -بعد بالميراس- المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز فلومينينسي، الاثنين، على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “بنك أمريكا” في مدينة شارلوت.

افتتح الثنائية جيرمان كانو بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، وأضاف الثاني هيركيوليس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبات جيرمان كانو صاحب الهدف الأول هو رابع أكبر لاعب (37 عاما و148 يوما) يسجل في تاريخ كأس العالم للأندية بعد سيرجيو راموس (39 عاما و80 يوما) ولويس سواريز (38 عاما و151 يوما) وليونيل ميسي (37 عاما و360 يوما)، متجاوز أنخيل دي ماريا (37 عاما و134 يوما).