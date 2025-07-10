اشتعال المنافسة على الحذاء الذهبي في مونديال الأندية

أشعل النجم الإسباني فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، سباق المنافسة على جائزة هداف كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بعد تسجيله ثنائية حاسمة في شباك ريال مدريد خلال الدور نصف النهائي.

الهدفان رفعا رصيد فابيان إلى 3 أهداف، ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف مواطنه غونزالو غارسيا لاعب ريال مدريد المتصدر بأربعة أهداف.

البطولة تختتم مساء الأحد المقبل بالمباراة النهائية المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

وكان غارسيا، لاعب ريال مدريد الشاب، قد انفرد بصدارة الهدافين عقب تسجيله هدفا ثمينا في مرمى بوروسيا دورتموند خلال الدور ربع النهائي، قبل أن يودع فريقه المنافسات من نصف النهائي، ما يفتح الباب أمام منافسيه للحاق به أو تجاوزه في المباراة الختامية.

وشهدت المنافسة على جائزة الهداف انطلاقة قوية منذ الجولة الأولى من دور المجموعات، حين أحرز جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ ثلاثية في الفوز العريض على أوكلاند سيتي (10-0)، ثم تعادل معه لاحقا عدد من النجوم، أبرزهم أنخيل دي ماريا لاعب نفيكا البرتغالي، مايكل أوليز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ووسام أبو علي لاعب الأهلي المصري، فيما شهدت البطولة تغيرات متواصلة في صدارة ترتيب الهدافين مع دخول مراحل خروج المغلوب.

وسجل عدد من اللاعبين البارزين أهدافا حاسمة خلال الأدوار الإقصائية، من بينهم ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال السعودي، الذي أحرز 3 أهداف، إلى جانب سيرو غيراسي من بوروسيا دورتموند الألماني، وفيل فودين من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب نظام البطولة، تمنح جائزة الهداف للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف، وفي حال التساوي يحتكم أولا إلى عدد التمريرات الحاسمة، ثم إلى عدد الدقائق التي لعبها كل لاعب، بحيث تكون الأفضلية للاعب الذي خاض عددا أقل من الدقائق.

ويتصدر غونزالو غارسيا حاليا قائمة الهدافين بأربعة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة خلال 450 دقيقة، يليه أنخيل دي ماريا، غيراسي لاعب بوروسيا دورتموند، وليوناردو لاعب الهلال، بالرصيد التهديفي نفسه لكن دون تمريرات حاسمة. أما فابيان رويز، فيملك 3 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة خلال 387 دقيقة، ما يمنحه أفضلية نسبية في حال التساوي.