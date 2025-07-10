باريس سان جيرمان في نهائي مونديال الأندية بعد اكتساحه ريال مدريد برباعية

واصل باريس سان جيرمان الفرنسي عروضه القوية وانتصاراته المذهلة، وحقق الأربعاء فوزا تاريخيا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة مع الرأفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “ميتلايف” بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، ليصعد بذلك النادي الباريسي للمباراة النهائية التي تجمعه مع تشليسي الإنجليزي مساء الأحد المقبل.

قدم باريس سان جيرمان واحدا من عروضه القوية، واستحق تحقيق الفوز الكبير على النادي الملكي، وكان بالإمكان أن يضيف النادي الباريسي المزيد من الأهداف، لو أن لاعبيه أحسنوا استغلال الفرص التي أتيحت لهم.

جاءت أهداف المباراة على مدار الشوطين بواقع، ثلاثة في الأول وواحد في الثاني، الأول أحرزه فابيان رويز في الدقيقة السابعة، وأضاف الثاني عثمان ديمبيلي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعود فابيان رويز للتهديف مجددا في الدقيقة الرابعة والعشرين بإحراز هدفه الشخصي الثاني وهدف باريس الثالث. وفي الدقيقة الثامنة والثمانين سجل البديل راموس الهدف الرابع.