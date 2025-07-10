دجوكوفيتش يتأهل للدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للمرة 14 في تاريخه

تأهل النجم الصربي المخضرم، نوفاك دجوكوفيتش، المصنف السادس عالميا للدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس وواصل سعيه نحو معادلة الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة والفوز بلقبه الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى.

وفاز دجوكوفيتش على الإيطالي فلافيو كوبولي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي ( 6-7 و6-2 و7-5 و6-4 ) ليبلغ الدور قبل النهائي.

وتأهل اللاعب الصربي (38 عاما) إلى الدور قبل النهائي للمرة 14 في البطولة المقامة على الملاعب العشبية في إنجلترا، ويواجه المصنف الأول عالميا يانيك سينر لبلوغ النهائي إذ ينتظره إذا فاز في المباراة المقبلة كارلوس ألكاراز حامل اللقب أو تيلور فريتز.

وقال الصربي دجوكوفيتش “الكثير من الأرقام تدور في الأذهان.. كانت ويمبلدون، ولا تزال، وستظل دائما البطولة الأكثر تميزا في رياضتنا، على الأقل في رأيي، وأعتقد في رأي العديد من اللاعبين. يسعدني كثيرا أنني ما زلت قادرا، وأنا في الثامنة والثلاثين من عمري، على التقدم للمراحل النهائية في ويمبلدون”.

وأضاف “الشيء الآخر الذي يجعلني أشعر بأنني صغير جدا في السن هو المنافسة مع الشباب، أستمتع بالانزلاق للعب الكرات والركض حول الملعب مع كوبولي اليوم وضد جميع اللاعبين الآخرين.. سأواجه سينر وأتطلع لهذه المواجهة. ستكون مباراة رائعة”.

وأظهر كوبولي المصنف 22 قوة ذهنية هائلة للتعافي بعد التأخر 5-3 في المجموعة الأولى، التي حسمها بعد شوط فاصل متكافئ إذ أطلق عدة ضربات عابرة للملعب بمضربه البرتقالي اللامع ليحظى بتصفيق حار في الملعب الرئيسي.