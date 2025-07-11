الكشف عن موعد ومكان قرعة ملحق تصفيات آسيا لكأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ستُجرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس المقبل 17 يوليو/تموز، على أن تقام المباريات في كل من السعودية وقطر خلال الأيام من 8 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

يتنافس في الملحق ستة منتخبات، هي إندونيسيا والعراق وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، وكانت ستة منتخبات أخرى قد تأهلت إلى النهائيات مباشرة، هي اليابان وإيران والأردن وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الجمعة، إن الفرق المشاركة في الملحق ستُوزَّع على ثلاثة مستويات، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمنتخبات آسيا، الذي أُعلن يوم 13 يونيو/حزيران الماضي.

وتأتي قطر والسعودية في المستوى الأول، والعراق والإمارات في المستوى الثاني، وعُمان وإندونيسيا في المستوى الثالث.

وستُقسَّم المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

وبعد نهاية الملحق، سيتواجه صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة في مباراتي ذهاب وإياب تقامان يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم.