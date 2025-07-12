رياضة|بريطانيا

البريطانيان كاش وجلاسبول يُتوَّجان بلقب بطولة ويمبلدون في زوجي الرجال

Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 12, 2025 Britain's Lloyd Glasspool and Julian Cash pose with their trophies after winning the men's doubles final alongside runners up Australia's Rinky Hijikata and Netherlands' David Pel REUTERS/Stephanie Lecocq
البريطانيان كاش وجلاسبول يُتوَّجان بلقب بطولة ويمبلدون في زوجي الرجال (رويترز)
12/7/2025-|آخر تحديث: 06:05 PM (توقيت مكة)

فاز المصنفان الخامسان جوليان كاش ولويد جلاسبول بلقب زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس، وهو لقبهما الأول في البطولات الأربع الكبرى معا، وذلك بعد تغلبهما على الثنائي رينكي هيجيكاتا ودافيد بيل 6-2 و7-6 في النهائي، اليوم السبت.

وأصبح كاش وجلاسبول -بطلا كوينز وإيستبورن- أول ثنائي بريطاني يفوز بالكأس في نادي عموم إنجلترا منذ عام 1936، عندما تغلَّب بات هيوز وريموند توكي على مواطنيهما تشارلز هير وفرانك وايلد في النهائي.

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وحقق الثنائي البريطاني انطلاقة قوية، استغلا فيها شوط إرسال سيئ من بيل، وتمكنا من الفوز بالمجموعة الافتتاحية بأقل مهجود، ليثيرا حماس الجماهير على الملعب الرئيسي المشمس.

وأنقذ الثنائي الأسترالي الهولندي هيجيكاتا وبيل نقطة كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية، وفرضا الضغط في الشوط الرابع، لكن منافسيهما كانا على قدر المهمة، وتقدَّما 4-2.

وتعادل هيجيكاتا وبيل، اللذان شاركا في البطولة بديلين، ونجحا في إنقاذ نقاط المباراة في أول دورين بعد ثمانية أشواط، ثم رفع كاش وجلاسبول المستوى في الشوط الفاصل، لينتصرا ويشعلا احتفالات ضخمة.

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز

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