المدرب المخضرم فان خال يؤكد تعافيه من السرطان

قال المدرب المخضرم لويس فان خال إنه تعافى من السرطان، وإنه يتطلع للعودة إلى المستويات الأعلى في كرة القدم.

وأعلن المدرب الهولندي (73 عاما) قبل ثلاث سنوات أنه يعاني سرطان البروستاتا، لكنه قال في برنامج بالتلفزيون الهولندي “لم يعد السرطان يزعجني”.

وعندما أعلن فان خال مرضه كان مدربا للمنتخب الهولندي، لكنه لم يدرب منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022.

وقال “قبل عامين، خضعت لبعض العمليات الجراحية. كانت الأمور سيئة آنذاك، لكن كل شيء نجح في النهاية. أخضع لفحوص طبية كل بضعة أشهر، والأمور تسير بشكل جيد. أتحسن باستمرار”.

وأكد فان خال، الذي سبق له تدريب أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، عدم رغبته في العودة إلى تدريب الأندية، لكنه قال إن قيادة أحد المنتخبات الكبرى قد يغريه بالعودة.

ويشغل فان خال حاليا منصب مستشار خاص لأياكس.