شفيونتيك تسحق أنيسيموفا وتفوز ببطولة ويمبلدون لأول مرة

قطعت إيغا شفيونتيك خطوة أخرى نحو مصاف العظام، بوصفها لاعبة متكاملة، بفوزها على الأمريكية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين دون رد، لتحصد لقبها الأول في بطولة ويمبلدون للتنس، السبت.

وأصبحت أنيسيموفا أول لاعبة تخسر نهائي ويمبلدون 0-6 و0-6 منذ عام 1911، وأول لاعبة تخسر بهذه النتيجة في نهائي أي بطولة كبرى منذ انتصار شتيفي غراف على ناتاشا زفيريفا في بطولة فرنسا المفتوحة عام 1988.

وأصبحت شفيونتيك، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة أربع مرات وبطولة أمريكا المفتوحة مرة واحدة، أصغر لاعبة تفوز بألقاب كبرى على جميع الأرضيات الثلاث منذ فعلتها سيرينا وليامز في 2002 عندما كانت في الـ20 من عمرها.

وبفضل أدائها الرائع في لندن، أصبحت شفيونتيك أول لاعبة منذ مونيكا سيليش في عام 1992 تفوز بأول ست مباريات نهائية تخوضها في البطولات الكبرى.

وحققت شفيونتيك انتصارها رقم 100 في 120 مباراة في البطولات الكبرى، وهي الأسرع في الوصول إلى 100 انتصار منذ سيرينا وليامز في 2004، وحرمت أنيسيموفا من فرصة أن تصبح أول أمريكية تفوز باللقب منذ وليامز في 2016.