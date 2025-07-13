منتخب السويد يفوز على نظيره الألماني ويعبران معا لربع نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات (فيديو)

استغلت السويد طرد المدافعة الألمانية كارلوتا فامسر لتحقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-1 وتتصدر المجموعة الثالثة يوم السبت، حيث تأهلت منافستها أيضًا إلى ربع النهائي كوصيفة.

احتل السويديون صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط كاملة من مبارياتهم الثلاث، وسيواجهون وصيف المجموعة الرابعة – التي تضم فرنسا وإنجلترا وهولندا وويلز – حيث سيواجهون متصدر تلك المجموعة.

كانت مباراة الجمعة هي المرة الأولى التي تستقبل فيها ألمانيا أربعة أهداف في بطولة أمم أوروبا للسيدات، وكان أداء السويديين جيدًا في تحقيق الفوز، حيث عاقبوا تقريبًا كل خطأ ارتكبته ألمانيات.

بدأت ألمانيا بداية قوية، حيث شقت طريقها عبر منطقة الجزاء السويدية عندما مررت فامسر الكرة إلى جول براند، التي نجحت في تمريرها في مرمى جينيفر فالك رغم لمس حارسة المرمى السويدية لها.

ردّت السويديات بهدفٍ في غضون خمس دقائق، حيث سجّلت المهاجمة ستينا بلاكستينيوس هدف التعادل ببراعة عبر توقيتها المتقن خلف الدفاع، واستحوذت على تمريرة كوسوفاري أسلاني قبل أن تُسدد كرةً قويةً في مرمى آن كاترين بيرغر مُعادلةً النتيجة.

ورغم أن الألمان بدوا خطرين في كل مرة عبروا فيها خط منتصف الملعب، إلا أن السويديات هنّ من سجّلن التقدم عبر سميلا هولمبيرغ في الدقيقة 25، حيث توغلت الظهير الأيمن داخل منطقة الجزاء قبل أن تفقد السيطرة، ثم حوّلت محاولة تشتيت الكرة إلى الشباك من زاوية ضيقة.

وفشلت ألمانيا في الدفاع في الدقيقة 32 عندما طُردت فامسر مباشرةً بسبب لمسة يد متعمدة، وسجلت فريدولينا رولفو من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 3-1 في مباراتها الدولية المئة.

ورغم أن الألمان شنّوا هجماتٍ خطيرةً في الشوط الثاني، إلا أن السويديات استغللن تفوقهن العددي، وحسمت البديلة لينا هورتيغ المباراة بتسديدةٍ من مسافة قريبة في الدقيقة 80 محرزة الهدف الرابع.