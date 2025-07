أصوله سورية ومولود في الكويت.. برشلونة يتعاقد مع روني بردغجي

أعلن برشلونة، اليوم الاثنين، تعاقده مع الجناح السويدي روني بردغجي، قادما من كوبنهاجن، بعقد يمتد حتى عام 2029 مع بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واستهل بردغجي (19 عاما)، ذو الأصول السورية والمولود في الكويت، مشواره مع مالمو السويدي قبل أن ينتقل إلى الفريق الدنماركي “كوبنهاجن” عام 2020.

وسجل بردغجي، الذي لم يشارك دوليا مع منتخب السويد، 15 هدفا في 84 مباراة مع كوبنهاجن الذي فاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الدنماركي ولقبين في كأس الدنمارك.

✍🏼 Agreement with FC Copenhagen on transfer of the player Roony Bardghji pic.twitter.com/dAcQZHrCiS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2025