أصوله سورية ومولود في الكويت.. برشلونة يتعاقد مع روني بردغجي

أعلن برشلونة، اليوم الاثنين، تعاقده مع الجناح السويدي روني بردغجي، قادما من كوبنهاجن، بعقد يمتد حتى عام 2029 مع بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واستهل بردغجي (19 عاما)، ذو الأصول السورية والمولود في الكويت، مشواره مع مالمو السويدي قبل أن ينتقل إلى الفريق الدنماركي “كوبنهاجن” عام 2020.

وسجل بردغجي، الذي لم يشارك دوليا مع منتخب السويد، 15 هدفا في 84 مباراة مع كوبنهاجن الذي فاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الدنماركي ولقبين في كأس الدنمارك.

✍🏼 Agreement with FC Copenhagen on transfer of the player Roony Bardghji pic.twitter.com/dAcQZHrCiS — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2025

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي “بردغجي جناح هجومي يتسم بالمهارة في المواجهات الفردية والقدرة على مراوغة الخصوم، إضافة إلى الفاعلية الشديدة على المرمى”. وأضاف “لذا فإنه سيكون إضافة قوية للفريق في مركز الجناح الأيمن”.

وتُعَد صفقة بردغجي هي الثانية لبرشلونة بعد التعاقد مع الحارس جوان جارسيا قادما من إسبانيول.

وفاز برشلونة بالدوري الإسباني إلى جانب كأس السوبر المحلية وكأس ملك إسبانيا، كما بلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.