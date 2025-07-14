الأهلي المصري يحيل مصطفى يونس إلى التحقيق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، تحويل اللاعب القديم وعضو النادي الحالي مصطفى يونس إلى التحقيق، وذلك بعد الاتهامات التي وجَّهها إلى مسؤولي النادي عبر فيديو نشره على صفحته بموقع “يوتيوب”.

وأصدر النادي الأهلي بيانا، الاثنين، نشره على موقعه الرسمي، قال فيه إن “مجلس الإدارة استعرض في اجتماعه الذي جرى بعد ظهر اليوم الاثنين، المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بالنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات، ظهر خلالها عضو الأهلي مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون”.

وأضاف البيان “وبناء عليه قرر النادي إحالة الأمر إلى الشؤون القانونية، للتحقيق معه بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي”.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مصطفى يونس.