النصر السعودي يعيّن جيسوس مدربا للفريق لموسم واحد

أعلن نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب جورجي جيسوس لموسم واحد.

وسيتولى المدرب البرتغالي تدريب فريق المهاجم كريستيانو رونالدو، وهو الذي كان يجلس على مقعد المدير الفني لدى الغريم التاريخي الهلال في الموسمين الماضيين.

وسبق لجيسوس (70 عاما) تدريب الهلال في ولايتين تدريبيتين، قبل الانفصال عن الفريق الذي يتخذ من الرياض مقرا له في مايو/أيار الماضي.

وانفصل النصر عن المدرب ستيفانو بيولي في يونيو/حزيران الماضي، بعدما حل الفريق ثالثا في الدوري السعودي ليشارك في دوري أبطال آسيا 2.

وحقق المدرب السابق لبنفيكا البرتغالي وفلامنغو البرازيلي نجاحات عدة في السعودية مع الهلال من قبل، إذ حقق الثلاثية المحلية في موسم 2023-2024 خلال ولايته التدريبية الثانية بفوزه بالدوري وكأس ملك السعودية وكأس السوبر المحلية، بعدما انتهت ولايته الأولى في موسم 2018-2019 سريعا، واكتفى خلالها بالفوز بكأس السوبر المحلية.

وفاز جيسوس بجائزة أفضل مدرب في الدوري في ذلك الموسم، بعد أن قاد الهلال للفوز باللقب دون أي خسارة، مسجلا 101 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدفا فقط.

السيد جورجي جيسوس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️

وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد 💛 تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/AnKtpgb8PH — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 14, 2025

وسبق لجيسوس تدريب مجموعة من الأندية، أبرزها بنفيكا وسبورتينغ في البرتغال، وفلامنغو في البرازيل، بالإضافة إلى فنربخشة التركي والهلال السعودي.