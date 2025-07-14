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النصر السعودي يعيّن جيسوس مدربا للفريق لموسم واحد

Soccer Football - Asian Champions League - Semi Final - Al Hilal v Al Ahli - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - April 29, 2025 Al Hilal coach Jorge Jesus reacts during the match REUTERS/Stringer
النصر السعودي يعيّن جيسوس مدربا للفريق لموسم واحد (رويترز)
14/7/2025-|آخر تحديث: 11:07 PM (توقيت مكة)

أعلن نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب جورجي جيسوس لموسم واحد.

وسيتولى المدرب البرتغالي تدريب فريق المهاجم كريستيانو رونالدو، وهو الذي كان يجلس على مقعد المدير الفني لدى الغريم التاريخي الهلال في الموسمين الماضيين.

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وسبق لجيسوس (70 عاما) تدريب الهلال في ولايتين تدريبيتين، قبل الانفصال عن الفريق الذي يتخذ من الرياض مقرا له في مايو/أيار الماضي.

وانفصل النصر عن المدرب ستيفانو بيولي في يونيو/حزيران الماضي، بعدما حل الفريق ثالثا في الدوري السعودي ليشارك في دوري أبطال آسيا 2.

وحقق المدرب السابق لبنفيكا البرتغالي وفلامنغو البرازيلي نجاحات عدة في السعودية مع الهلال من قبل، إذ حقق الثلاثية المحلية في موسم 2023-2024 خلال ولايته التدريبية الثانية بفوزه بالدوري وكأس ملك السعودية وكأس السوبر المحلية، بعدما انتهت ولايته الأولى في موسم 2018-2019 سريعا، واكتفى خلالها بالفوز بكأس السوبر المحلية.

وفاز جيسوس بجائزة أفضل مدرب في الدوري في ذلك الموسم، بعد أن قاد الهلال للفوز باللقب دون أي خسارة، مسجلا 101 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدفا فقط.

وسبق لجيسوس تدريب مجموعة من الأندية، أبرزها بنفيكا وسبورتينغ في البرتغال، وفلامنغو في البرازيل، بالإضافة إلى فنربخشة التركي والهلال السعودي.

المصدر: رويترز

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