بسبب عيد ميلاده.. منظمة إسبانية تتوعد نجم برشلونة لامين يامال

توعدت منظمة إسبانية لحقوق ذوي الإعاقة باتخاذ إجراء قانوني بشأن التقارير التي تحدثت عن استعانة اللاعب الإسباني لامين يامال -نجم نادي برشلونة- بأشخاص مصابين بالتقزم، بغرض الترفيه والتسلية، أثناء احتفال اللاعب بعيد ميلاده، الذي حل يوم السبت الماضي، الموافق 12 يوليو/تموز.

وأقام الجناح الشاب، الذي ساعد منتخب إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا العام الماضي، بمناسبة بلوغه سن الرشد (18عاما) يوم السبت احتفالية كبيرة، ضمت ضيوفا من المشاهير في عالم صناعة الموسيقى والفن، والعديد من زملائه في فريق برشلونة والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة المهتمة بالأشخاص المصابين بالتقزم واضطرابات النمو، في بيان، إن استخدام الأشخاص المصابين بالتقزم عنصرا ترفيهيا في هذا الحفل، أدى إلى ترسيخ الصور النمطية وتأجيج التمييز وتقويض كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

واستشهدت المنظمة بقانون حقوق ذوي الإعاقة في إسبانيا، الذي يحظر العروض أو الأنشطة الترفيهية التي تستخدم الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة تثير السخرية أو تنال من كرامتهم.

وقالت رئيسة المنظمة كارولينا بونتي إنه من غير المقبول في القرن الحادي والعشرين استخدام الأشخاص المصابين بالتقزم لأغراض الترفيه في الحفلات الخاصة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة، وأضافت أنه لا يجوز أن تكون كرامة وحقوق مجتمعنا مصدرا للتسلية تحت أي ظرف من الظروف.