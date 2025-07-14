لوكا مودريتش في ميلان الإيطالي رسميا

أعلن نادي ميلان الإيطالي، أنه تعاقد اليوم الاثنين، مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، قادما من نادي ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه الإسباني.

وأصدر النادي الإيطالي، بيانا، نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قال فيه: يسر نادي ميلان أن يعلن أن لوكا مودريتش وقع عقدا مع النادي حتى 30 يونيو/حزيران 2026، مع إمكانية التمديد لموسم أخر.

مودريتش صاحب الـ39 عاما كان قد انضم لصفوف ريال مدريد، في أغسطس/آب 2012، قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وقد لعب مع النادي الإسباني 13 موسما متصلة، حقق فيها العديد من الإنجازات الكبرى، سواء على الصعيد الفردي، أو على الصعيد الجماعي.

وعلى الصعيد الفردي فاز بالكرة الذهبية (بالون دور) 2018، وفي العام نفسه فاز بلقب أحسن في الدوري الإسباني، وأحسن لاعب أوروبي.

أما على الصعيد الجماعي فقد شارك في تحقيق الريال لـ27 بطولة، منها 6 بطولات دوري أبطال أوروبي، و5 بطولات كأس عالم للأندية، والباقي بطولات محلية ما بين دوري وكأس وكأس السوبر.