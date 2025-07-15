الفيفا يحدد موعد بدء بيع تذاكر مونديال 2026

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانا اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه بإمكان الجماهير الراغبة في حضور مباريات كأس العالم العام المقبل 2026 التقدم بطلب شراء التذاكر اعتبارا من يوم 10 سبتمبر/أيلول القادم.

وقال (فيفا) إنه يجب على المهتمين بشراء تذاكر البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إنشاء بطاقة “فيفا آي دي” على الموقع الرسمي الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم. ونصح (فيفا) الجمهور بالقيام بهذه الخطوة في أقرب وقت ممكن.

وأشار (فيفا) إلى أن التذاكر ستباع على مراحل عدة حتى المباراة النهائية، اعتبارا من 10 سبتمبر، وحتى الأحد 19 يوليو/تموز من العام المقبل.

ويتوقع (فيفا) أن البطولة ستجذب نحو 5.6 مليون مشجع، حيث ستقام بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، تتنافس في 104 مباريات بثلاث دول، في أكبر نسخة للمونديال.

ومن المنتظر أيضا أن يتجاوز طلب تذاكر مباريات المنتخبات الكبرى أو مباريات الأدوار الإقصائية المهمة، العدد المعروض من التذاكر.

وقد تم بالفعل تخصيص بعض التذاكر، حيث طرح (فيفا) تذاكر مشتركة لكأس العالم للأندية وكأس العالم، في محاولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع مبيعات تذاكر بطولة الأندية التي اختتمت مؤخرا في أمريكا.