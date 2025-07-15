الزمالك يضم عمرو ناصر لخمس سنوات والمهاجم يتعهد بحصد البطولات (شاهد)

أعلن نادي الزمالك المصري تعاقده رسميا مع المهاجم عمرو ناصر، قادمًا من نادي فاركو، في صفقة تمتد خمسة مواسم، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأكد النادي الأبيض عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما وقع على عقود انتقاله في جلسة ضمّت المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، بعد الاتفاق الكامل مع مسؤولي فاركو على تفاصيل الصفقة.

ونشر حساب الزمالك الرسمي على منصة إكس “مقطع فيديو ترحيبا باللاعب، مرفقا بعبارة “صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان”.

صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان ⚽️ جميع الحقوق محفوظة لدى عمرو ناصر 📔 إحنا الملوك.. إحنا الزمالك 🏹#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا | #أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/eFPMQdo4yy — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 14, 2025

وسبق لعمرو ناصر اللعب في أندية “المقاولون العرب” وإنبي وأسوان والنصر، قبل أن ينضم إلى فاركو عام 2024، حيث قدّم مستويات لافتة، مسجلا 16 هدفا في 48 مباراة في مختلف البطولات.

الصفقة الرابعة للزمالك

ويُعد ناصر الصفقة الرابعة للزمالك هذا الصيف، بعد التعاقد مع الحارس مهدي سليمان، والمهاجم الأنغولي شيكو بانزا، والمهاجم أحمد شريف.

وفي أول تصريحات له عقب التوقيع، أعرب ناصر عن سعادته البالغة بالانضمام للقلعة البيضاء، مؤكدا أن اللعب للزمالك يمثل “حلما لأي لاعب”، وقال “هدفي هو التتويج بلقب الدوري وكأس الكونفدرالية، وأنا متحمس للعب أمام جماهير الزمالك العظيمة”.

وأضاف “المنافسة داخل الفريق قوية، وهذا يدفع الجميع لبذل أقصى جهد، وهو ما يصب في مصلحة النادي وتحقيق البطولات”.