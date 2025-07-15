كارلوس كيروش مدربا للمنتخب العُماني

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده رسميا مع البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران وقطر السابق، لتولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الكروي الأول، خلفا للمدرب الوطني رشيد جابر.

وكان المدرب رشيد جابر اليافعي قد قاد المنتخب العماني، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد إقالة التشيكي ياروسلاف شيلهافي من منصبه بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه، ليقود الفريق في كأس الخليج ويتأهل معه إلى النهائي قبل أن يخسر اللقب أمام البحرين.

لكن الفريق عانى تذبذب نتائجه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد أن احتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، ليلحق بركب المتأهلين إلى الملحق في اللحظات الأخيرة بالتعادل مع فلسطين بهدف لمثله.

وستكون مهمة كيروش (72 عاما) قيادة عُمان في ملحق التصفيات، مع منتخبات إندونيسيا والعراق وقطر والسعودية والإمارات، المقرر إقامته في السعودية وقطر خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.