المغربي يوسف لخديم في ديبورتيفو ألافيس قادما من ريال مدريد

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب المغربي يوسف إنريكيز لخديم قادما من ريال مدريد. وقال النادي إن مدة التعاقد تستمر أربعة مواسم، تبدأ من هذا الشهر، وتنتهي في يونيو/حزيران 2029.

ديبورتيفو قال في بيان، إن لخديم صاحب العشرين عاما، يتمتع ببنية جسدية قوية وشخصية وإمكانات هائلة، وقد بدأ مسيرته مع الكرة بأكاديمية ريال مدريد للشباب، حيث لعب في جميع فرق الناشئين بالنادي، حتى أثبت جدارته كلاعب أساسي في فريق كاستيا (الفريق الثاني لريال) الموسم الماضي.

وأضاف النادي أن لخديم كان واحدا من نجوم هذا الفريق، الذي يدربه الدولي السابق الإسباني ألفارو أربيلوا.

لعب لخديم مع منتخب المغرب تحت 20 عاما، واستُدعي للمنتخب الأول في عمر 18 عاما، قبل أن يشارك مع الفريق الثاني لريال، وكان ضمن قائمة تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة.