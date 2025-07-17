التونسية أنس جابر تصدم جمهورها بقرار مفاجئ

في خطوة مفاجئة وصادمة لجمهورها، قررت التونسية أنس جابر نجمة التنس، تعليق مسيرتها في الملاعب لأجل غير مسمى، طالبة من جمهورها الإذن في الانصراف.

وقالت أنس في رسالة على حسابها “إنستغرام”: “بذلت مجهودا كبيرا خلال العامين الأخيرين، حيث عانيت من الإصابات وتحديات أخرى عديدة. لكن في أعماقي، لم أشعر بالسعادة الحقيقية على الملعب منذ فترة طويلة”.

وتوجهت بالشكر لجمهورها على تفهمه لموقفها من هذا القرار، مضيفة: “دعمكم ومحبتكم يعنيان لي الكثير، أحملهما دائما معي، حتى عندما أكون بعيدة عن الملعب، سأبقى قريبة وعلى تواصل بطرق مختلفة، وسأتشارك هذه الرحلة معكم جميعا”.

وتابعت: التنس رياضة رائعة، لكن اليوم، أعتقد أن الوقت قد حان لأخذ خطوة للوراء وأن أضع نفسي في المقام الأول، أحتاج أن أتنفس، وأتعافى، وأعيد اكتشاف متعة الحياة ببساطة.

وأشارت أنس جابر إلى أن توقفها هذا سيكون مؤقتا، حيث قالت: “أحاول الابتعاد قليلا عن كرة المضرب، والاستمتاع بالحياة من دونها، والتعافي وقضاء وقت مع العائلة. آمل أن يساعدني ذلك على إعادة شحن طاقتي. الراحة هي الوصفة الأمثل لذلك”.

وكانت البطلة التونسية قد حققت العديد الإنجازات الكبيرة في اللعبة البيضاء، أهمها وأشهرها، الفوز بالمركز الثاني بطولة ويمبلدون لعامي 2022 و2023، والمركز نفسه لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز 2022)، فيما كانت آخر مشاركاتها الدولية، في بطولة ويمبلدون 2025، لكنها خرجت مبكرا من الدور الأول بسبب الإصابة في مباراتها أمام البلغارية فيكتوريا توموفا.