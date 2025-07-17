بعد مسيرة امتدت 10 سنوات.. لوكاس فاسكيز يودع ريال مدريد

في حضور أفراد عائلته وعدد كبير من الأصدقاء المقربين، ودّع نجم الكرة الإسباني لوكاس فاسكيز، ناديه ريال مدريد، الخميس، بعد أن انتهى عقده مع النادي الشهر الماضي.

وأقام مسؤولو النادي الملكي، حفل وداع للاعب البالغ من العمر 34 عاما، وألقى فيه اللاعب، خطابا مؤثرا.

أقيم الاحتفال بمقر النادي في حضور كل من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وزميلي اللاعب بالفريق الفرنسي كيليان مبابي، والأوكراني أندري لونين (حارس مرمى)، وهما الوحيدان من الفريق الحالي اللذين حضرا الحفل.

وقال فاسكيز في كلمته: هذا أحد أهم أيام حياتي، وأود أن أبدأ بشكر الجماهير، شكرا على كل تصفيق، وكل لفتة دعم، جعلتموني أشعر وكأني في بيتي، كان لي شرف مشاركة غرفة الملابس مع أساطير وتحقيق البطولات، لكن الأهم من ذلك أنني كنت سعيدا، شعرت بأنني مُقدّر، محترم ومحبوب، أشكر رئيس النادي بيريز الذي سمح لي بتحقيق حلمي.

وأضاف موجها حديثه لعائلته: شكرا لوالدي على كل التضحيات التي قدماها دون انتظار أي مقابل، على القيم والتواضع، منذ أن أصبحت أبا، صرت أقدر أكثر ما فعلتماه من أجلي، وإلى شقيقي ماتيو، شكرا لأنك غرست بداخلي حب كرة القدم. لولاك لما كنت لاعبا محترفا، لقد حققت حلمنا معا.

وأنهى لوكاس، وداعه برسالة قائلا: لقد حققت حلمي، سأرحل، لكن ريال مدريد سيبقى جزءا مني إلى الأبد. أنا، وسأبقى دائما، لوكاس فاسكيز، ابن ريال مدريد.