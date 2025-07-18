الاتحاد الفلسطيني يعلق على “الحملة الإعلامية” في مصر ضد وسام أبو علي

أعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن رفضه لما سمّاه “التشكيك في نوايا والهوية الوطنية” لوسام أبو علي مهاجم الأهلي في وسائل الإعلام المصرية حاليا.

وأعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد الماضي، إغلاق ملف رحيل “أبو علي” واستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده الممتد إلى عام 2029.

لكن بعد ذلك بأيام، استُبعد المهاجم الفلسطيني من بعثة الفريق المتجهة إلى تونس اليوم الجمعة لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد بداعي عدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والفحوص الطبية في المواعيد المحددة بالإضافة إلى “غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن”.

وذكرت تقارير صحفية أن مهاجم منتخب فلسطين أبو علي (26 عاما) تلقى عروضا عدة للرحيل في فترة الانتقالات الحالية، لكن الأهلي رفضها لقلة المقابل المادي، في حين يصر اللاعب الذي يحمل الجنسية الدنماركية إلى جوار الفلسطينية على الرحيل.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا، الجمعة، عبر حسابه على إكس بهذا الشأن، قال فيه “يتابع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له لاعب منتخبنا الوطني الأول وسام أبو علي من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب مستجدات تتعلق بمسيرته مع النادي الأهلي”.

📝بيان صحفي بخصوص لاعب المنتخب الوطني #وسام_أبو_علي.. يتابع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له لاعب منتخبنا الوطني الأول، وسام أبو علي، من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب مستجدات… pic.twitter.com/SN2EpGsycB — Palestine Football Association (@Palestine_fa) July 18, 2025

وأضاف “يمثل وسام قيمة وطنية كبيرة، كونه أحد العناصر البارزة في صفوف منتخبنا الوطني، وقد عبَّر خلال مسيرته عن التزامه الكامل تجاه فلسطين وقميصها، سواء داخل الملعب أو خارجه”.

وتابع البيان “يُشهد له بمستوى رفيع من الانضباط والاحترافية، وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير الفلسطينية على حد سواء. وعليه فإننا نعتبر أن ما يثار ضده سواء بالتشكيك في نواياه أو بالمس بشخصه وهويته الوطنية، أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويتعارض مع القيم الرياضية والمهنية التي تمثلها مؤسساتنا الرياضية العربية”.

وأضاف البيان “إننا في الاتحاد الفلسطيني، نطالب الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيسه هاني أبو ريدة بشكل شخصي بالتدخل لحماية اللاعب من هذه الحملات الإعلامية والجماهيرية، كما نطالب إدارة النادي الأهلي بتحمل مسؤولياتها كاملة في تهدئة الأجواء والدفاع عن لاعبيها وعدم تركهم عرضة لحملات الإساءة مهما كانت طبيعة الخلافات معهم”.

وتلقى الأهلي عرضا من كولومبوس كرو الأمريكي للتعاقد مع اللاعب، بدأ بأربعة ملايين دولار ووصل إلى 5.25 ملايين دولار بالإضافة إلى 750 ألف دولار مزايا إضافية و10% من عائد البيع، ورد الأهلي بأن المقابل المالي يجب ألا يقل عن 9.5 ملايين دولار بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية.

وعرض الوصل الإماراتي التعاقد مع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار بالإضافة إلى 20% من صافي عائد البيع، لكن الأهلي رفض العرض المالي ووصفه بأنه لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب وطلبات النادي المالية.