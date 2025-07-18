رسالة مؤثرة من عبد الله السعيد لجماهير نادي الزمالك

وجّه المخضرم عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك الشكر لجماهير النادي التي كانت وراء تمديد عقده لموسمين آخرين مع بطل كأس مصر لكرة القدم.

وقال السعيد (40 عاما) على “إنستغرام”: “اخترت أن أختتم المسيرة في حضرة الكيان الكبير، نادي الزمالك”.

وأضاف “اخترت أن أضع النقطة الأخيرة في سطر كتبه جمهور لا يعرف سوى لغة الحب، ولا يقرأ إلا بحروف الوفاء”، وتابع “شكرا لكم على هذا الحضن الدافئ، على الثقة الغالية، وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي. وعد من القلب أن أهب كل ما تبقى من عطائي لقميص الزمالك وجماهيره العظيمة”.

وأعلن الزمالك عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” عن استمرار عبد الله السعيد تحت عنوان “عبد الله مننا، الحكاية لسه مكملة في ميت عقبة، إحنا الملوك. إحنا الزمالك”.

ووقّع السعيد، لاعب الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز السابق، عقود التجديد في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي بعد الاتفاق على التفاصيل كافة الخاصة بتمديد التعاقد، ولم يذكر النادي التفاصيل المالية للصفقة.

والسعيد، الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين يوم الأحد الماضي، ثاني أكثر لاعب يسجل في مواسم مختلفة بالدوري المصري الممتاز، ويتبقى له موسم واحد فقط لمعادلة رقم المهاجم حسام حسن، مدرب منتخب مصر الحالي، الذي سجل في 20 موسما.

وشارك لأول مرة في الدوري عام 2004 مع الإسماعيلي، قبل أن يسجل 4 أهداف في 14 مباراة خلال موسم 2005-2006 عندما بدأ في تثبيت أقدامه مع الفريق الأول.

وكان موسم 2019-2020 هو الأفضل تهديفيا له إذ سجل 17 هدفا في 25 مباراة مع بيراميدز ليتوج بجائزة هداف الدوري.

ويأتي تمديد عقد السعيد، الذي انضم للزمالك في 2024، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.

وتعاقد الزمالك بالفعل مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة مجانية والأنغولي شيكو بانزا لمدة 4 مواسم قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي وعمرو ناصر وأحمد شريف لمدة 5 مواسم من فاركو.

وأنهى الزمالك الدوري في المركز الثالث، وخرج مبكرا من كأس الكونفدرالية الإفريقية التي كان يحمل لقبها، كما ودع كأس رابطة الأندية المصرية.

لكنه تغلب على بيراميدز بطل إفريقيا بركلات الترجيح في نهائي كأس مصر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.