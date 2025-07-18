منتخب مصر يشارك في كأس الخليج لمنتخبات الشباب بدلا من الإمارات

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب المقررة في الفترة من 28 أغسطس/آب إلى التاسع من سبتمبر/أيلول المقبلين في مدينة أبها السعودية، وذلك بدلا من منتخب الإمارات.

وقال الاتحاد الخليجي في حسابه على منصة إكس إن “المنتخب المصري سيحل بدلا من الإمارات التي اعتذرت عن المشاركة، لتشكل مصر إضافة فنية نوعية للبطولة وفرصة مهمة للاستعداد لكأس العالم للشباب”.

وتُجرى قرعة البطولة يوم الاثنين 28 يوليو/تموز 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي.

تكليف "الكاس" بالمشاركة في كأس الخليج للشباب 🇪🇬🔴 وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على مشاركة المنتخب الوطني فى كأس الخليج للشباب التى ستقام بمدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين. وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم… pic.twitter.com/y9Hoseug9x — EFA.eg (@EFA) July 17, 2025

وبدوره، قال الاتحاد المصري في بيان “وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج للشباب التي ستقام بمدينة أبها السعودية”.