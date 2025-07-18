رياضة|المملكة العربية السعودية

منتخب مصر يشارك في كأس الخليج لمنتخبات الشباب بدلا من الإمارات

كأس الخليج العربي لكرة القدم
18/7/2025-|آخر تحديث: 09:19 PM (توقيت مكة)

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب المقررة في الفترة من 28 أغسطس/آب إلى التاسع من سبتمبر/أيلول المقبلين في مدينة أبها السعودية، وذلك بدلا من منتخب الإمارات.

وقال الاتحاد الخليجي في حسابه على منصة إكس إن “المنتخب المصري سيحل بدلا من الإمارات التي اعتذرت عن المشاركة، لتشكل مصر إضافة فنية نوعية للبطولة وفرصة مهمة للاستعداد لكأس العالم للشباب”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتُجرى قرعة البطولة يوم الاثنين 28 يوليو/تموز 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي.

وبدوره، قال الاتحاد المصري في بيان “وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج للشباب التي ستقام بمدينة أبها السعودية”.

المصدر: رويترز

إعلان