رابطة الأندية المصرية تحدد موعد إجراء قرعة الموسم الجديد للدوري

حددت رابطة أندية الدوري الممتاز المصرية لكرة القدم، الاثنين الموافق 27 يوليو/تموز الجاري، موعدا لإجراء قرعة الدوري للموسم الجديد 2025 / 2026. ووجهت الرابطة الدعوة للأندية لحضور مراسم القرعة.

وقالت الرابطة في بيان عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) إن القرعة ستقام بقاعة مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، وتبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري في الثامن من أغسطس/ آب المقبل، ولا توجد نية لتقديم الموعد أو تأجيله كما تردد إذ تتمسك الرابطة باتفاقها مع رؤساء ومندوبى الأندية.

ويشارك في الموسم الجديد من الدوري المصري 21 فريقا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وسيقام الدوري، بنظام المرحلتين، وستكون المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد. ويتم تقسيم الفرق بعد المرحلة الأولى إلى مجموعتين، الأولى للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة إلى البطولات القارية، والثانية لتفادي الهبوط.