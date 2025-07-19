قرار حاسم من الأهلي المصري بعدم بيع نجم خط الوسط

اعتذر النادي الأهلي المصري لمسؤولي نادي الحزم السعودي عن عدم تلبية طلبهم الموافقة على بيع اللاعب المالي أليو ديانغ نجم الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النادي بيانا، اليوم السبت، على موقعه الرسمي قال فيه إنه أرسل خطابا إلى نادي الحزم السعودي يؤكد فيه عدم رغبته في بيع لاعبه ديانغ، مشددا على أن اللاعب ليس معروضا للبيع، ولا توجد نية لدى النادي في التفريط في خدماته.

يُذكر أن أليو ديانغ (27 عاما) كان قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي في مايو/أيار 2019، قادما من نادي مولودية الجزائري، في صفقة بلغت قيمتها 800 ألف يورو، وقد وقع اللاعب على عقد مع النادي الأهلي مدته 5 سنوات.

وخاض ديانغ مع النادي الأهلي 214 مباراة، أحرز فيها 7 أهداف، وصنع 11 أخرى، وأسهم مع النادي في الفوز بـ16 بطولة، خلال الفترة من 2019 إلى 2024، قبل أن ينتقل إلى نادي الخلود السعودي معارا في يوليو/تموز 2024 لمدة موسم واحد فقط، ثم عاد اللاعب إلى النادي مرة أخرى، وشارك معه في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت أخيرا بالولايات المتحدة الأمريكية.