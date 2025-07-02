غارسيا يقود ريال مدريد لإقصاء يوفنتوس والتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية

قاد المهاجم الصاعد غونزالو غارسيا (21 عاما) فريق ريال مدريد لتحقيق فوز ثمين على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ليبلغ النادي الملكي ربع النهائي.

وسجل غارسيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة والخمسين بضربة رأس رائعة استقرت في الشباك، بعد عرضية متقنة من الوافد الجديد ترينت ألكسندر أرنولد.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بديلا للمرة الأولى في البطولة، بعد أن غاب عن مباريات ريال مدريد في الدور الأول.

وكان ريال مدريد قد تصدَّر المجموعة الثامنة التي ضمت الهلال السعودي وريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي، بينما تأهل يوفنتوس ثانيا عن المجموعة السابعة التي ضمت مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي والعين الإماراتي.