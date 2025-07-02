نجم أرسنال الإنجليزي السابق ينضم إلى نادي نيوم السعودي (صور)
أعلن نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في صفقة انتقال حر.
وقال النادي عبر منصة إكس “الهداف التاريخي لاكازيت، مرحبا بك في نيوم”.
الـهـداف الـتـاريخي @LacazetteAlex 🤩
مـرحـبًا بـك فـي نيوم 👋#نادي_نيوم_الرياضي
IT'S @LacazetteAlex TIME 🤩👋#NEOMSportsClub pic.twitter.com/h9uRZLYDmr
— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) July 1, 2025
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ويُعَد لاكازيت من أبرز مهاجمي منتخب فرنسا السابقين، إذ لعب لأندية أوروبية عدة، أبرزها أرسنال الإنجليزي، بينما كان آخر محطاته نادي ليون الفرنسي الذي انتهى عقده معه بنهاية يونيو/حزيران المنقضي.
وسجل لاكازيت (34 عاما) 201 هدف في 391 مباراة بقميص ليون خلال فترتين، إذ مثّل الفريق الأول بين عامي 2009 و2017 قبل انتقاله إلى أرسنال، ثم عاد إلى ليون عام 2022.
كما أسهم في تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020.
لايـق عـلـيـنـا 💙#نادي_نيوم_الرياضي
ALEXANDRE. LACAZETTE. 💙#NEOMSportsClub pic.twitter.com/MgIOsWcstI
— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) July 1, 2025