“الفدائي” الفلسطيني آدم كايد في الزمالك

أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأحد، تعاقده مع اللاعب الفلسطيني آدم كايد، المحترف بنادي بريدا الهولندي، في صفقة انتقال حر.

وقال الزمالك في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن آدم كايد صاحب الـ23 عاما الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، وقع على عقود الانتقال إلى صفوفه مدة ثلاثة مواسم.

وأشار إلى أن النادي حصل على توقيع اللاعب، في حضور مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وكتب النادي على موقع إكس: “الفـدائي آدم كايد أحدث صفقات الفارس الأبيض”.

وعقب التعاقد، صرح آدم كايد، بأنه سعيد بالانتقال إلى القلعة البيضاء، وتحقيق حلم من أحلامه بارتداء القميص الأبيض.

وقال اللاعب في تصريحات لـ”المركز الإعلامي” لنادي الزمالك، إنه لم يتردد في قبول عرض الزمالك للانضمام إلى الفريق، خاصة أنه فريق كبير في إفريقيا والشرق الأوسط، وله شعبية كبيرة في فلسطين.

وأضاف أنه حرص على اصطحاب والده معه إلى القاهرة أثناء توقيع العقود لنادي الزمالك، خاصة أن الانتقال إلى القلعة البيضاء كان من أحلام والده. وشدد اللاعب على أنه يتمنى أن يكون إضافة إلى الفريق، موضحا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الظهور بأفضل صورة.

واختتم آدم كايد تصريحاته قائلا: “أطمح في تحقيق كل البطولات التي سأشارك فيها مع الزمالك من أجل إسعاد الجماهير الزملكاوية”.