تقرير: إيكتيكي على أعتاب ليفربول مقابل 110 مليون دولار

ذكر موقع “ذا أثليتيك” أن ليفربول الإنجليزي يتقدم في المحادثات مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بشأن ضم المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي.

وأكد الموقع أنه من غير المتوقع أن تكون هناك شروطا شخصية تعوق عملية المفاوضات. وإنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإتمام الصفقة رسميًا، ومن المتوقع أن يتم ذلك قريبا.

وفي حال تم تنفيذ جميع الإضافات ضمن الخطوة الوشيكة، فهناك تفاؤل في فرانكفورت بأنها ستمثل بيعًا قياسيًا للنادي قد يتجاوز 95 مليون يورو (نحو 110.5 مليون دولار).

وانضم هوغو إيكيتيكي صاحب الـ23 عاما، إلى آينتراخت فرانكفورت قادما من باريس سان جيرمان في يناير/كانون الثاني 2024، على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يوقع عقدا نهائيا في الصيف مقابل 17.5 مليون يورو.

سجل اللاعب أربعة أهداف وصنع هدفين في 14 مباراة خلال فترة إعارته التي استمرت نصف موسم في ألمانيا، قبل أن يسجل 22 هدفًا و12 تمريرة حاسمة الموسم الماضي، ليتم اختياره ضمن تشكيلة الموسم المثالية في الدوري الألماني.

وتدرج اللاعب في أكاديمية ريمس قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان عام 2022، وقد كان على وشك الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في يناير/كانون الثاني 2022 قبل أن تفشل الصفقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، ثم وقع مع باريس سان جيرمان في ذلك الصيف.