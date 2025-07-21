الهلال السعودي يعتذر عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي

قرر نادي الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلية الشهر المقبل.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه على إكس الاثنين “اتخذت شركة نادي الهلال قرارا بالاعتذار عن عدم مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في كأس السوبر السعودية للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك عبر خطاب رسمي بعثته للاتحاد السعودي لكرة القدم، فندت خلاله المسببات التي أفضت إلى الاعتذار عن المشاركة في تلك النسخة”.

وتابع البيان “قرعة كأس السوبر التي أُجريت في 19 يونيو الماضي، أقيمت بعد يوم واحد من أول مباراة خاضها الهلال في دور المجموعات ضمن كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، التي واصل بعدها مشاركته المشرفة بالتأهل لدور الستة عشر ثم الثمانية الذي أقيم في الرابع من يوليو الحالي، واضطر بعدها الفريق للبقاء في أورلاندو ثلاثة أيام لظروف الطيران”.

واستطرد “أدى ذلك إلى تقلص إجازة اللاعبين السنوية إلى 24 يوما في حالة الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر و21 يوما في حالة المشاركة، وذلك يخالف ما نصت عليه الفقرة (5.6) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي ثمانية وعشرون (28) يوما كحد أدنى، وهذه الفقرة هي بالفعل منصوص عليها في كافة عقود اللاعبين المحترفين للفريق الأول”.

وأوضح الخطاب أن الظروف الاستثنائية التي مر بها الهلال “جعلت بداية إجازة اللاعبين السنوية تصادف بداية فترة الإعداد للأندية الأخرى المنافسة، ليضطر الفريق إلى تأجيل بداية الإعداد للموسم الجديد؛ مما زاد من نسبة عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة”.

وأشار “كما أن الجدول الزمني لمواعيد انطلاق البطولات المحلية لم يكن يتضمن مكان إقامة بطولة كأس السوبر في هونغ كونغ، حيث لم يتم الإعلان عن موقع إقامة البطولة إلا في 13 يونيو، وحينها كانت بعثة الفريق سافرت إلى الولايات المتحدة وجميع المباريات لم تُلعب بعد، وتاريخ انتهاء المشاركة الدولية غير معروف”.

وشدد الهلال على أهمية “سلامة وجاهزية اللاعبين الدوليين قبل معسكر المنتخب السعودي وبقية المنافسات المحلية بعد موسم حافل اختتمه الفريق بمشاركة مثل فيها المملكة في كأس العالم للأندية خير تمثيل”.

وبلغ الهلال دور الثمانية في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة مطلع الشهر الحالي، قبل أن يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي 2-1 ليودع البطولة.

وتقام نسخة هذا العام من كأس السوبر السعودية في هونغ كونغ بموجب اتفاقية وقعها الشريك التجاري الحصري للاتحاد المحلي للعبة مع مجموعة (إس إم سي) مع شركة (إس يو إم كيه إم) سبورت.

وستقام البطولة من 19 إلى 23 أغسطس/آب المقبل، وفي حال انتهاء مباراة بالتعادل يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون خوض وقت إضافي.

وكان من المقرر أن يواجه الهلال فريق القادسية في قبل نهائي البطولة.

وكان الهلال يتطلع إلى تعزيز سجله في البطولة الأكثر فوزا بها برصيد خمسة ألقاب، كان آخرها العام الماضي بالفوز 4-1 على النصر في النهائي.

ويشارك القادسية للمرة الأولى في كأس السوبر، وقد تأهل للبطولة باعتباره وصيف كأس ملك السعودية.

ورد الاتحاد السعودي على اعتذار الهلال عن المشاركة ببيان، جاء فيه “الاتحاد السعودي سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك من خلال اللجان المختصة”.

بيان إعلامي من الاتحاد السعودي لكرة القدم. pic.twitter.com/Z8jJXml1HE — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) July 20, 2025

وأضاف الاتحاد في بيانه “يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا السياق حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة، وذلك استنادا إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية”.

ويُتوقع أن يواجه الاتحاد، الفائز باللقب مرة واحدة موسم 2022-2023، مهمة صعبة أمام النصر المتوج باللقب مرتين.