مدرب المنتخب المصري يكشف عن فرص بلاده في كأس العالم للشباب

بدا المدير الفني لمنتخب مصر للشباب أسامة نبيه متفائلا قبل مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما التي ستقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وتأهل منتخب مصر إلى مونديال الشباب لأول مرة منذ 12 عاما، وأوقعته القرعة في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي واليابان ونيوزيلندا.

وقال نبيه في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “أنا سعيد وفخور للغاية لكوني جزءا من نجاح الفريق في التأهل مع منتخب بلدك لكأس العالم، إنه فخر لأي مدرب”.

وأضاف “توليت المهمة في توقيت صعب للغاية، لكننا تمكنا خلال فترة قصيرة من التعرف على الفريق وإمكانياته بشكل سريع، وعملنا جاهدين على تقييم الوضع واختيار العناصر الأنسب، وقد قدَّموا الأداء المطلوب”.

وتابع “رغم أن التحضيرات للبطولة لم تكن بالشكل الكافي، إلا إننا من خلال قدر من التنظيم ووضع نظام واضح في فترة زمنية وجيزة، استطعنا تحقيق هدفنا، وهو ما يُعَد إنجازا للجيل الحالي”.

وأشار نبيه “كان من المفترض أن نقدّم أداء أفضل، وأن نحقق إنجازا أفضل من الحصول على المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا، ولكننا راضون تماما عن الفريق، وحققنا الأهم، وهو التأهل لكأس العالم”.

وأوضح “المنتخبات الكبرى التي تحقق النتائج تكون قد بدأت العمل قبل 3 أو 4 سنوات، وبالتالي فإن ما حققناه يُعَد جيدا للغاية، وأتمنى أن نظهر بصورة أفضل في كأس العالم”.

وكشف مدرب المنتخب المصري أن “أصعب اللحظات كانت الخسارة أمام سيراليون برباعية، لقد كانت صدمة كبيرة، جاءت بعد فوزنا على جنوب إفريقيا التي فازت بكأس البطولة”.

وأردف نبيه “كانت خسارة مؤلمة وقاسية، واللاعبون واجهوا ضغوطا إعلامية وجماهيرية غير مسبوقة، خاصة مع اللعب على ملعبك ووسط جماهيرك”.

وعن مجموعة المنتخب المصري في كأس العالم للشباب، قال “بالتأكيد مجموعة قوية، لأن اليابان اسم بارز، ونيوزيلندا منتخب قوي بدنيا، واللعب مع منظم البطولة يعني أنك ستواجه ضغوطا جماهيرية كبيرة”.

وأضاف “المنتخبات الثلاثة تنتمي لمدارس كروية مختلفة، وسنعتمد على التقييم الفني لكل منها لتحديد نقاط القوة والضعف، وبالتأكيد لا توجد مباراة سهلة في كرة القدم، ونتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا”.

وتطرَّق أسامة نبيه إلى الحديث عن طموحات الفريق في مونديال الشباب، قائلا “أثق كثيرا في فريقي، إذا سارت الأمور وفقا للخطة التي وضعناها، وبنفس معدل العمل الذي نستهدفه، سنتمكن من تخطي دور المجموعات”.