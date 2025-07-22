نيجيريا تتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا للسيدات بالفوز على جنوب إفريقيا (فيديو)
22/7/2025-|آخر تحديث: 10:45 PM (توقيت مكة)
تأهلت نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للسيدات المقامة حاليا في المغرب بالفوز 2-1 على جنوب إفريقيا حاملة اللقب، اليوم الثلاثاء، على ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء ضمن الدور قبل النهائي.
وتلتقي نيجيريا في المباراة النهائية مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور نفسه، التي تجمع اليوم بين المغرب وغانا.
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تقدمت نيجيريا في الدقيقة 45 عن طريق رشيدة أجيبادي من ركلة جزاء، ثم تعادلت جنوب إفريقيا في الدقيقة 61 عبر ركلة جزاء أيضا نفذتها ليندا موتلالو.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، خطف المنتخب النيجيري هدف الفوز عن طريق ميشيل أوزي التي أرسلت كرة عرضية مباغتة من الجهة اليمنى، خدعت الحارسة أنديلي دلاميني واستقرت في الشباك.
المصدر: رويترز