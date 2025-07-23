أغلى صفقات اللاعبين في تاريخ كرة القدم.. أرقام قياسية متواصلة حتى 2025

شهدت سوق انتقالات لاعبي كرة القدم تطورات كبيرة منذ نشأة اللعبة، حيث بلغت الأرقام مستويات غير مسبوقة مع مرور السنوات.

بدأت الحكاية عام 1893 بصفقة انتقال ويلي غروفز إلى أستون فيلا مقابل أكثر من 100 جنيه إسترليني، وهو مبلغ كان يُعد خياليا آنذاك. أما اليوم، فقد تجاوزت صفقات النجوم حاجز الـ250 مليون دولار.

ويتصدر النجم البرازيلي نيمار قائمة أغلى الصفقات في التاريخ، عندما انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس/آب 2017 مقابل 222 مليون يورو (263 مليون دولار).

وشكلت هذه الصفقة نقطة تحول في سوق الانتقالات، حيث قال تقرير نشره موقع “fifaworldcupnews“: “نيمار جونيور يحمل الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وقد أدى انتقاله إلى باريس سان جيرمان إلى تغيير كبير في السوق”.

أما الفرنسي كيليان مبابي فقد جاء في المرتبة الثانية، بعدما تعاقد معه باريس سان جيرمان قادما من موناكو عام 2018 بقيمة 198 مليون دولار، وهو في سن التاسعة عشرة فقط.

وضمت قائمة أغلى الصفقات أيضا انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة (174 مليون دولار)، وصفقة جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد (142 مليون دولار)، إضافة إلى انتقال إنزو فيرنانديز إلى تشلسي (137 مليون دولار)، وأنطوان غريزمان إلى برشلونة (132 مليون دولار)، وجاك غريليش إلى مانشستر سيتي (129 مليون دولار).

ولم تغب الأسماء الكبيرة عن هذه القائمة، حيث حل كريستيانو رونالدو في المركز الثامن عندما انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون دولار عام 2018، وكذلك جود بيلينغهام الذي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون دولار عام 2023.

وفي سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025، تصدر انتقال فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 140 مليون دولار أبرز صفقات الموسم، تلاه انتقال ماثيوس كونيا إلى مانشستر يونايتد (93 مليون دولار)، وغواو بيدرو إلى تشلسي (70 مليون دولار)، ودين هويسن إلى ريال مدريد (78 مليون دولار)، وتيغاني رايندرز إلى مانشستر سيتي (69 مليون دولار).