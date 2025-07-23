إنجلترا تتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات بفوزها (2-1) على إيطاليا بعد وقت إضافي (فيديو)

سجلت كلو كيلي هدف الفوز، بعد ارتداد الكرة إليها عقب ركلة جزاء سددتها في البداية، لتقود إنجلترا لعودة مذهلة من تأخرها بهدف لتهزم إيطاليا 2-1 عقب وقت إضافي، مساء الثلاثاء، لتبلغ نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات حيث ستواجه ألمانيا أو إسبانيا.

وكانت إنجلترا هي صاحبة أفضل الفرص في الوقت الإضافي، وعندما عرقلت إيما سيفيريني منافستها بيث ميد داخل منطقة الجزاء لتحصل على ركلة جزاء، استغلت كيلي الفرصة لحسم المباراة في المحاولة الثانية لها.

وحولت كيلي الكرة المرتدة من ركلة الجزاء التي تصدت لها حارسة مرمى إيطاليا إلى داخل المرمى لتقود منتخب إنجلترا إلى النهائي.

ومع بداية اللقاء، دافعت إيطاليا بشكل رائع وانطلقت بقوة عبر الهجمات المرتدة، وأتى إصرارها بثماره في الدقيقة 33 من مباراة قبل النهائي المثيرة عندما وصلت الكرة من اليمين إلى باربرا بونانسيا، التي لمستها أولا قبل أن تطلق تسديدة قوية في سقف المرمى.

وسيطرت إنجلترا على الكرة وصنعت مجموعة من الفرص بينما استغلت إيطاليا حظها في بعض الأحيان.

لكن في كثير من الأحيان أطلقت مهاجمات إنجلترا تسديدات من مسافة بعيدة كان من السهل التعامل معها أو ذهبت فوق العارضة دون أي ضرر بإيطاليا.

ومع تلاشي آمال إنجلترا في الدفاع عن لقبها تدريجيا، استغلت ميشيل أغيمانغ (19 عاما) كرة ارتدت إليها داخل منطقة الجزاء وأطلقت تسديدة في الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لترسل المباراة نحو وقت إضافي.