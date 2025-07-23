المغرب يهزم غانا بركلات الترجيح ويتأهل للقاء نيجيريا في نهائي كأس أفريقيا للسيدات (فيديو)

تأهل المغرب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات المقامة على أرضه إثر تغلبه 4-2 بركلات الترجيح على غانا بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالدور قبل النهائي، مساء الثلاثاء، على الملعب الأولمبي بمدينة الرباط.

ويلتقي المغرب في المباراة النهائية، السبت المقبل، مع نيجيريا التي تأهلت في وقت سابق بالفوز 2-1 على جنوب إفريقيا حاملة اللقب، بينما تتنافس غانا على المركز الثالث مع جنوب أفريقيا، الجمعة.

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واستهلت غانا اللقاء بضغط هجومي ومحاولات عديدة، وافتتحت التسجيل في الدقيقة 26 بعد عرضية نحو منطقة الجزاء حولتها جوزفين بونسو بضربة رأس وتصدت لها الحارسة خديجة الرميشي، قبل أن تتابع ستيلا نياميكي الكرة وتسكنها الشباك.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب المغربي في النتيجة عبر سكينة ويزراوي في الدقيقة 55 إثر هجمة سريعة بدأت من حنان آيت الحاج ثم تمريرة إلى ابتسام الجرايدي وتسديدة ارتدت من الدفاع لتصل الكرة إلى ويزراوي التي سددت الكرة في الشباك.

ورغم محاولات المغرب في الشوط الثاني، لم يتمكن من هز الشباك مجددا، وظل التعادل قائما حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسم من خلالها المنتخب المغربي بطاقة التأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي.