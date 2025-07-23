“اليوم سأفتقد هذه اللعبة”.. نجم الأهلي السابق يعلن اعتزال كرة القدم

برسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلن باسم علي لاعب “المقاولون” الحالي والأهلي سابقا السابق، البالغ عمره 37 عاما، اعتزاله كرة القدم، معبرا عن امتنانه لكل من شاركه رحلته الكروية، ومؤكدا اعتزازه بما حققه من إنجازات، وشكر كل من سانده، متمنيا التوفيق في خطوته القادمة.

وقال باسم علي في بيان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام “اليوم سأفتقد هذه اللعبة وهي كرة القدم التي عشقتها منذ الصغر، سأفتقد مدربين ولاعبين وإداريين وعمال غرف الملابس وكل المسؤولين”.

وبدأ باسم علي مسيرته الكروية في نادي شهداء الإسماعيلية ثم انتقل إلى بترول أسيوط و”المقاولون العرب” وخاض اللاعب تجربة مميزة مع الأهلي، تُوج خلالها بعدة بطولات، أبرزها الدوري 4 مرات، وكأس الكونفدرالية. كما لعب مع أندية الجونة، ومودرن سبورت، قبل أن يختتم مسيرته بعودته إلى “ذئاب الجبل”.

وأكد باسم اعتزازه بما حققه من إنجازات، وشكر كل من سانده، متمنيًا التوفيق في خطوته القادمة.

يذكر أن الأيام السابقة شهدت إعلان بعض اللاعبين اعتزالهم وعلى رأسهم ثنائي الزمالك محمود عبد الرازق (شيكابالا)، ومحمد عبد الشافي، ومحمد سمير مدافع “زد”.