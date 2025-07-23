بعد 9 سنوات داخل القلعة الحمراء.. علي معلول يعود إلى الصفاقسي التونسي

أفادت تقارير إعلامية في تونس، اليوم الأربعاء، بعودة اللاعب المخضرم علي معلول إلى فريقه الأم النادي الصفاقسي التونسي بعد 9 سنوات قضاها في فريق الأهلي المصري.

وذكرت التقارير أن اللاعب “وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع إدارة الصفاقسي. وكان اللاعب غادر الفريق عام 2016 ليحط رحاله في القلعة الحمراء للنادي الأهلي، حيث أمضى معه مشوارا حافلا بالنجاح والألقاب حتى نهاية عقده في مايو/آيار الماضي”.

وفاز معلول مع الأهلي بـ22 لقبا من بينها 4 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وسجل 53 هدفا وقدم 85 تمريرة حاسمة خلال مسيرته الحافلة مع نادي القرن في إفريقيا.

عودة معلول إلى النادي الصفاقسي لا تُعد مجرد تعزيز فني، بل تحمل رمزية كبيرة، إذ يُنتظر أن يُساهم بخبرته وشخصيته القيادية في بناء مشروع تنافسي جديد يعيد الفريق إلى الواجهة المحلية والقارية.

وتشير التسريبات إلى أن المحادثات لا تقتصر على الجوانب المالية، بل تتناول أيضًا رؤية النادي للمرحلة المقبلة، والدور المنتظر من معلول على المستويين الرياضي والمعنوي.

جماهير النادي الصفاقسي تترقب هذا الحدث بشغف، خاصة وأن اللاعب لطالما عبّر عن ارتباطه الوجداني بفريقه الأم، وقد تكون عودته بمثابة بداية لمرحلة جديدة تُعيد الأسود والبيض إلى سكة البطولات.