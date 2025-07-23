عمرو السولية لاعب الأهلي المصري السابق يتعاقد مع نادي سيراميكا

أعلن سيراميكا كليوباترا المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي سابقا.

وقال سيراميكا عبر صفحته على “فيسبوك”: “رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد. المايسترو عمرو السولية”.

الرابونا في حضرة الفرسان 💪🏻

رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد🌟

المايسترو عمرو السولية.🪄 pic.twitter.com/Owd6zeYrzR — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) July 23, 2025

ولم يذكر سيراميكا، الفائز بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 3 مرات على التوالي، مدة التعاقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

ووجّه الأهلي، أكثر الأندية المصرية فوزا بالألقاب المحلية، الشكر للاعب الوسط المدافع السولية، في مايو/أيار الماضي، بعد مسيرة حافلة مع الفريق.

وانتهى عقد السولية (36 عاما)، الذي انضم للأهلي في 2016 قادما من نادي الشعب الإماراتي، بنهاية الموسم الماضي.

وتعاقده سيراميكا أيضا في وقت سابق من الشهر الحالي مع ثلاثي الأهلي كريم الديبس وخالد عبد الفتاح وكريم وليد (نيدفيد).

وأنهى سيراميكا مرحلة التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي في المركز السادس.

وضمن سيراميكا المشاركة في كأس السوبر المصرية إلى جانب الأهلي بطل الدوري الممتاز والزمالك بطل كأس مصر بالإضافة لفريق آخر سيشارك ببطاقة دعوة.