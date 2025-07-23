رياضة|قطر

نجم ليفربول السابق يتعاقد مع السد القطري

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MAY 03: Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi pose for a photo with the player of the match trophy during the AFC Champions League Elite Final between Al Ahli and Kawasaki Frontale at the King Abdullah Sports City Hall Stadium on May 03, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
فيرمينيو في السد القطري (غيتي إيميجز)
23/7/2025

أعلن السد بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو قادما من الأهلي السعودي.

وكتب السد عبر حسابه على منصة إكس: “رسميا.فيرمينيو سداوي” مرفقا بفيديو تقديمي للاعب وهو يرتدي قميص الفريق مختتما بكلمة “مرحبا فيرمينيو” دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد ومدة العقد.

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وشكل فيرمينيو (33 عاما) عنصرا أساسيا بارزا في هجوم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك قبل انتقاله للأهلي، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، في يوليو تموز 2023.

وشارك فيرمينيو في 55 مباراة مع منتخب البرازيل وسجل 17 هدفا.

ومن المقرر أن يرتدي النجم البرازيلي القميص رقم 9 مع السد في الموسم المقبل 2025/2026، ولم يكشف النادي القطري عن مدة التعاقد مع اللاعب.

فيرمينيو في السد القطري

ويستعد نادي السد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في النسخة المقبلة، حيث أن الفريق ودع البطولة في الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد كاواساكي فرونتالي.

المصدر: رويترز

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