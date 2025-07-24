برشلونة يلغي مباراته مع فيسيل الياباني

أعلن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء، أنه قرر إلغاء مباراته الودية التحضيرية للموسم الجديد أمام فيسيل كوبي في اليابان، وذلك بسبب مخالفات تعاقدية من جانب الشركة المنظمة، كما تواجه المباراتان الوديتان المقررتان في كوريا الجنوبية خطر الإلغاء أيضا.

كان من المقرر أن يلعب بطل الدوري الإسباني مباراته الودية، أمام فيسيل كوبي الياباني يوم الأحد المقبل، ثم يلعب أمام إف.سي سول يوم 31 يوليو/تموز الجاري، ثم يواجه دايجو إف.سي في الرابع من أغسطس/آب المقبل، فيما وجد أن الشركة المنظمة للمعسكر، أخلت ببعض الاتفاقات التي تم التوقيع عليها، وهو ما جعل مسؤولي برشلونة يرفضون خوض المباراة الأولى، فضلا عن التهديد بعدم لعب المباراتين الأخريين، إذا لم تلتزم الشركة بما تم الاتفاق عليه.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي “يعلن برشلونة أنه اضطر إلى تعليق مشاركته في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل في اليابان بسبب مخالفات تعاقدية خطيرة من جانب الجهة المنظمة”. وأضاف “كما سيعيد النادي النظر في تعديل موعد جولته الصيفية في كوريا الجنوبية، إذ من المقرر خوض مباراتين ضد إف.سي سول ودايجو إف.سي إذا استوفيت بعض الشروط من قبل الجهة المنظمة”.

وتابع “إذا استوفيت هذه الشروط، فسيسافر النادي إلى كوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة، ويعرب النادي عن أسفه لهذه الواقعة وتأثيرها على العديد من مشجعي برشلونة في اليابان”.

كما أصدر فيسيل كوبي الياباني بيانا اليوم الخميس، قال فيه “نعتذر عن أي قلق قد يسببه هذا الأمر للعديد من المشجعين والأطراف ذات الصلة الذين كانوا يتطلعون إلى هذه المباراة”. وأضاف “يعمل نادينا بالتعاون مع الأطراف المعنية لجمع المعلومات اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

في المقابل عبرت شركة دي درايف منظمة المباراتين في كوريا الجنوبية، عن رغبتها في إنجاح ما تبقى من الجولة. وقال سول هام الرئيس التنفيذي للشركة في بيان “إلى جماهيرنا في كوريا، كونوا على ثقة بأن دي درايف ملتزمة تماما بإنجاح بقية الجولة. سنواصل بذل قصارى جهدنا لتقديم مباريات لا تُنسى”.